Youth League, l’Atalanta vince nel recupero: 2-1 al Celtic, tre vittorie su tre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Caravaggio. l’Atalanta ribalta il Celtic e all’ultimo respiro centra la terza vittoria consecutiva nella fase campionato di Youth League che proietta i nerazzurri a punteggio pieno nel torneo. Il primo squillo del match porta la firma di Steffanoni che si infila in area, sterza sul mancino ma chiude troppo l’angolo di tiro spedendo sul fondo. Con il passare dei minuti la formazione nerazzurra tesse sapientemente la tela e pianta le tende nella porzione di campo occupata dagli scozzesi, i quali però difendono con il blocco basso e di fatto disinnescano qualsiasi tentativo di marca orobica. Brivido a tinte nerazzurre, invece, sul tiro cross di Bonnar che chiama Pardel agli straordinari. A cinque dall’intervallo l’Atalanta trova gli argomenti giusti per sfondare il muro biancoverde quando sugli sviluppi di una mischia in area i padroni di casa si procurano un calcio di rigore. Bergamonews.it - Youth League, l’Atalanta vince nel recupero: 2-1 al Celtic, tre vittorie su tre Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Caravaggio.ribalta ile all’ultimo respiro centra la terza vittoria consecutiva nella fase campionato diche proietta i nerazzurri a punteggio pieno nel torneo. Il primo squillo del match porta la firma di Steffanoni che si infila in area, sterza sul mancino ma chiude troppo l’angolo di tiro spedendo sul fondo. Con il passare dei minuti la formazione nerazzurra tesse sapientemente la tela e pianta le tende nella porzione di campo occupata dagli scozzesi, i quali però difendono con il blocco basso e di fatto disinnescano qualsiasi tentativo di marca orobica. Brivido a tinte nerazzurre, invece, sul tiro cross di Bonnar che chiama Pardel agli straordinari. A cinque dall’intervallotrova gli argomenti giusti per sfondare il muro biancoverde quando sugli sviluppi di una mischia in area i padroni di casa si procurano un calcio di rigore.

