Inter-news.it - Young Boys-Inter, insidie da superare per lanciarsi in alto

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)vale per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Alle 21 a Berna la squadra di Inzaghi cerca punti per consolidare la propria posizione, ben sapendo che ne servono ancora tanti per puntare alla qualificazione diretta. RISCHIO DA EVITARE –può essere la classica “buccia di banana”, se non affrontata con la giusta considerazione. Il pericolo di mettere in secondo piano questa partita, a quattro giorni dalla Juventus, va superato sistemando le cose quanto prima, per poter poi effettivamente pensare al derby d’Italia. Ma, per quanto loabbia avuto un inizio di stagione difficile anche nel campionato svizzero, servirà un’di livello. Questo perché intanto ci sono – come al solito – tante assenze, poi perché il campo in sintetico è un’insidia aggiuntiva.