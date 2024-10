Volontari uniti per il terzo settore su due comuni: nasce l'associazione Anteas (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Corno Giovine (Lodi), 23 ottobre 2024 - terzo settore più forte grazie alla nascita della nuova associazione intercomunale, di Corno Giovine e Santo Stefano Lodigiano, “Anteas Basso Lodigiano". E' stata ufficializzata il 21 ottobre 2024 dal sindaco di Corno Giovine Pietro Bernocchi, insieme al neonato consiglio direttivo, con atto notarile. I sodalizio nasce dalla collaborazione fattiva di un gruppo Volontari che dedicano il tempo libero, a livello intercomunale, al terzo settore. E' una realtà di pubblica utilità e promozione sociale, che sarà molto utile a Santo Stefano e Corno Giovine, comuni che, essendo piccoli, non sempre riescono ad arrivare a tutto. Ilgiorno.it - Volontari uniti per il terzo settore su due comuni: nasce l'associazione Anteas Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Corno Giovine (Lodi), 23 ottobre 2024 -più forte grazie alla nascita della nuovaintercomunale, di Corno Giovine e Santo Stefano Lodigiano, “Basso Lodigiano". E' stata ufficializzata il 21 ottobre 2024 dal sindaco di Corno Giovine Pietro Bernocchi, insieme al neonato consiglio direttivo, con atto notarile. I sodaliziodalla collaborazione fattiva di un gruppoche dedicano il tempo libero, a livello intercomunale, al. E' una realtà di pubblica utilità e promozione sociale, che sarà molto utile a Santo Stefano e Corno Giovine,che, essendo piccoli, non sempre riescono ad arrivare a tutto.

