Usa 2024 Bill Gates dona 50 milioni $ a sostegno di Kamala Harris il filantropo è preoccupato della possibile rielezione di Trump

New York Times : “Bill Gates ha donato 50 milioni a sostegno di Kamala Harris” - NEW YORK – Bill Gates (foto) avrebbe donato 50 milioni di dollari a una no profit che sostiene Kamala Harris. È quanto riporta il New York Times citando alcune fonti. In varie conversazioni private, Gates si sarebbe detto preoccupato per una ... (Lopinionista.it)

