Isaechia.it - Uomini e Donne cambia programmazione a causa di Temptation Island: ecco cosa vedremo in onda oggi e domani

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 23 e 24 ottobre, a partire dalle 14:45 su Canale 5, alcuni dei protagonisti più discussi disaranno ospiti nello studio di, pronti a raccontare l’esito del loro intenso viaggio nei sentimenti. Per la prima volta, i concorrenti che ci hanno tenuti incollati allo schermo durantetorneranno per confrontarsi faccia a faccia, ripercorrendo insieme gli alti e bassi delle loro relazioni.to dopo la puntata andata inieri? Sono rimasti insieme o le loro strade si sono divise per sempre? Un evento imperdibile per tutti gli appassionati dei reality show di Maria De Filippi, con un ospite speciale d’eccezione: Filippo Bisciglia, il conduttore di, che accompagnerà i protagonisti in questo momento di verità.