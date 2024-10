Università di Pisa, nuova convenzione con l'associazione laureati di Ateneo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 - Creare un legame duraturo con l’Università e la città di Pisa e rilanciare il senso di comunità anche dopo la fine degli studi. E’ questo lo spirito dietro la nuova convenzione fra l’Ateneo e l’Alap, l’associazione laureati dell’Ateneo Pisano, firmata oggi a Palazzo alla Giornata dal rettore Riccardo Zucchi e dal presidente Alap Paolo Ghezzi. Il rinnovato accordo rilancia la collaborazione fra le Alap e Unipi su più fronti a partire dall’organizzazione de “Il Campano d’Oro”, un premio conferito a laureati e laureate Pisani che hanno raggiunto posizioni di alto prestigio nelle istituzioni, nel campo scientifico, e della cultura. Lanazione.it - Università di Pisa, nuova convenzione con l'associazione laureati di Ateneo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 - Creare un legame duraturo con l’e la città die rilanciare il senso di comunità anche dopo la fine degli studi. E’ questo lo spirito dietro lafra l’e l’Alap, l’dell’no, firmata oggi a Palazzo alla Giornata dal rettore Riccardo Zucchi e dal presidente Alap Paolo Ghezzi. Il rinnovato accordo rilancia la collaborazione fra le Alap e Unipi su più fronti a partire dall’organizzazione de “Il Campano d’Oro”, un premio conferito ae laureateni che hanno raggiunto posizioni di alto prestigio nelle istituzioni, nel campo scientifico, e della cultura.

