Un morto e decine di ricoveri: allerta in diversi McDonald’s degli Usa, cosa avevano mangiato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un morto e decine di ricoveri. Cresce la paura negli Usa per un’epidemia di Escherichia Coli che ha coinvolto diversi clienti di McDonald’s. L’infezione sembra essere collegata a un particolare tipo di hamburger e all’uso di un ingrediente specifico, come confermato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). La vicenda ha ormai attirato l’attenzione a livello internazionale. Come riportano diversi media, tutti i soggetti colpiti sono risultati portatori dello stesso ceppo batterico e hanno riferito di aver consumato pasti da McDonald’s poco prima dei malori. I primi casi risalgono alla fine di settembre, e si teme ora che l’infezione possa diffondersi ulteriormente. McDonald’s intanto ha già preso delle contromisure. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Undi. Cresce la paura negli Usa per un’epidemia di Escherichia Coli che ha coinvoltoclienti di. L’infezione sembra essere collegata a un particolare tipo di hamburger e all’uso di un ingrediente specifico, come confermato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). La vicenda ha ormai attirato l’attenzione a livello internazionale. Come riportanomedia, tutti i soggetti colpiti sono risultati portatori dello stesso ceppo batterico e hanno riferito di aver consumato pasti dapoco prima dei malori. I primi casi risalgono alla fine di settembre, e si teme ora che l’infezione possa diffondersi ulteriormente.intanto ha già preso delle contromisure.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

McDonald’s - allarme escherichia coli negli Usa : un morto e decine di malori. Il titolo crolla in Borsa - McDonald’s, allarme escherichia coli negli Usa: un morto e decine di malori È allarme escherichia coli negli Usa legata a un panino servito nei McDonald’s: secondo il Centers for Disease Control and Prevention, infatti, l’epidemia ha provocato un ... (Tpi.it)

Mangiano da McDonald’s e contraggono l’Escherichia coli : un morto e decine di ricoveri - allerta negli Usa - Una persona è morta e almeno 49 si sono ammalate in 10 diversi Stati degli Usa a causa di una grave infezione da Escherichia coli correlata agli hamburger Quarter Pounder di McDonald's. Come riporta il Centro per il controllo e la prevenzione delle ... (Fanpage.it)

“Un volo di decine di metri”. Dramma in montagna - morto durante un’escursione davanti agli amici - Grave incidente in montagna, un escursionista di 56 anni è morto mentre era su una parete del monte Pizzo Cefalone, nel massiccio del Gran Sasso. Inutili sono stati soccorsi dell’elicottero del 118, arrivato dall’Aquila, in collaborazione con il ... (Caffeinamagazine.it)