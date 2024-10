Twente-Lazio (Europa League, 24-10-2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, diretta TV (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E’ una Lazio brillante quella che è stata protagonista nelle prime due giornate di Europa League, capace di battere senza problemi la Dinamo Kiev all’esordio e di ripetersi nel 4-1 contro il Nizza in un Olimpico bagnato dalla pioggia e illuminato dal gol di Pedro e dalla doppietta di Castellanos prima del rigore di Zaccagni. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Twente-Lazio (Europa League, 24-10-2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, diretta TV Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E’ unabrillante quella che è stata protagonista nelle prime due giornate di, capace di battere senza problemi la Dinamo Kiev all’esordio e di ripetersi nel 4-1 contro il Nizza in un Olimpico bagnato dalla pioggia e illuminato dal gol di Pedro e dalla doppietta di Castellanos prima del rigore di Zaccagni. InfoBetting: Scommesse Sportive e

