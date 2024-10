Turchia: Tajani, in attacco Ankara non ci sono italiani fra le vittime (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (LaPresse) – “Non ci sono italiani fra le vittime” dell’attacco ad Ankara, “l’attacco è contro il sito dove si svolgeva un evento aerospaziale turco”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al programma ‘Nessun luogo è lontano’ su Radio 24. Lapresse.it - Turchia: Tajani, in attacco Ankara non ci sono italiani fra le vittime Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (LaPresse) – “Non cifra le” dell’ad, “l’è contro il sito dove si svolgeva un evento aerospaziale turco”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, parlando al programma ‘Nessun luogo è lontano’ su Radio 24.

