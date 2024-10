Trovato morto il militare disperso nel lago di Bolsena durante un’esercitazione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi. Ma per il giovane non c'è stato niente da fare: recuperato il corpo senza vita del militare disperso nel lago di Bolsena. Fanpage.it - Trovato morto il militare disperso nel lago di Bolsena durante un’esercitazione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi. Ma per il giovane non c'è stato niente da fare: recuperato il corpo senza vita delneldi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Militare dell'Esercito disperso dopo il lancio dall'elicottero - Sono ore di apprensione per un militare dell'Esercito, che risulta disperso da ieri 22 ottobre nella zona del lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. Il militare stava facendo un addestramento e manca all'appello dopo un lancio in ... (Today.it)

Si immerge nel lago e non torna a galla. Militare disperso nel Viterbese - AGI - Un militare risulta disperso dal pomeriggio nel lago di Bolsena. "Era in corso una esercitazione con l'elicottero, i militari che si immergevano in acqua. Purtroppo un soldato non è risalito. Sono in corso le ricerche. La speranza è che venga ... (Agi.it)

Militare disperso nel Lago di Bolsena - l’immersione durante una esercitazione : «Non è più risalito» - Un militare di una squadra del comando Aviazione dell’esercito impegnata in una esercitazione nel Lago di Bolsena risulta disperso da oggi pomeriggio, martedì 22 ottobre. Il militare si è immerso nelle acque del lago e non è più riemerso. Le ... (Open.online)