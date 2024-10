Lapresse.it - Torino nei migliori 100 ecosistemi di startup al mondo

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La città diè tra i100emergenti per lea livello mondiale. La conferma arriva dal Globalecosystem report 2024 digenome, società di ricerca e consulenza di livello globale che analizza e supporta lo sviluppo diinnovativi in tutto il. Secondo il rapporto tra il 2021 e il 2023 l’ecosistema formato dallecon sede ae dalle aziende del territorio a loro collegate ha generato un valore complessivo di 2,9 miliardi di dollari (circa 2,7 miliardi di euro), con un tasso di crescita annuo medio del 122%. Numeri che inserisconotra i top 40 European ecosystem in performance, l’indice che analizza le prestazioni di numerose città europee in merito alla crescita delleospitate.