Panorama.it - Summit BRICS 2024: criptovalute e blockchain riscrivono le regole della finanza internazionale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel cuore di Kazan, in Russia, si sta tenendo uno degli appuntamenti più strategici dell’anno: il. In un momento cruciale per l’economia globale, l’evento sembra intenzionato a esplorare un tema capace di trasformare gli equilibri internazionali: le. Secondo fonti provenienti da media specializzati in, ilpotrebbe puntare su un’innovazione che riscriverebbe le dinamiche economiche mondiali. Con la Russia in cerca di vie d’uscita dalle sanzioni occidentali, l’adozione di un sistema di pagamento basato sulla tecnologiapotrebbe rappresentare un cambio di rotta significativo per l’intero blocco. Uno dei progetti chiave in discussione sarebbePay, una piattaforma digitale progettata per semplificare le transazioni tra le nazioni del blocco, riducendo la dipendenza dal dollaro statunitense.