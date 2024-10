Lettera43.it - Spending review in Vaticano, il Papa riduce lo stipendio ai cardinali

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Francesco ha chiesto aidi stringere la cinghia per contenere il deficit del bilancio. Per questo ha disposto «che venga sospesa l’erogazione della ‘Gratifica per la Segreteria’ e della ‘Indennità di Ufficio’ finora riconosciute tra gli emolumenti mensili» spettanti aidi Curia. Lo ha reso noto il prefetto dell’Economia Maximino Caballero Ledo in una lettera inviata aiinteressati, in cui ha annunciato nella stessa lettera anche «altre misure» che «richiederanno il contributo da parte di tutti». Complessivamente la busta paga deidovrebbe scendere di circa il 10 per cento.in Piazza San Pietro (Ansa).Dal primo novembre sforbiciata di qualche centinaio di euro in busta paga Iche svolgono incarichi nei dicasteri sono una trentina: il loronon oltrepassa i 5 mila euro, compresivi di vari benefit.