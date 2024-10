Anteprima24.it - Spaccio: misure di contrasto a Gricignano e Sparanise

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Caserta ha arrestato un giovane di 22 anni ed ha sequestrato una piantagione di marijuana nell’area collinare di. In quest’ultima circostanza, sono stati rinvenuti dei cocci e dei vasi artigianali in cui veniva coltivata la marijuana, che poi sarebbe stata destinata alla lavorazione, e quindi alla vendita. Sono in corso delle indagini per risalire agli autori dal pollice verde. Invece, nei pressi del cimitero di, la Polizia ha fermato un giovane che era stato visto scambiare droga con due persone che erano in un’autovettura. Dapprima, il giovane, aveva provato a scappare in bicicletta, ma è stato fermato, e nel controllo è stato trovato in possesso di circa 600 euro in contanti e di alcune “palline” di cocaina. L’uomo è stato perciò tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.