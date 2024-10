Tvpertutti.it - Shaila Gatta-morta al Grande Fratello? Marina La Rosa tuona forte

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)La, ex concorrente della storica e memorabile prima edizione del, è stata etichettata per anni come '', un soprannome che l'ha segnata profondamente, ma che ora sembra aver abbracciato con una nuova consapevolezza. Dall'altra parte,, ex velina e concorrente delattuale, ha riportato in auge questo concetto, attirando non poche critiche.La, intervistata dalla rivista Chi, ha raccontato come il soprannome di '' le abbia causato non pochi problemi. Questo termine, spesso usato in modo dispregiativo per indicare una seduttrice che gioca con le emozioni altrui senza intenzione di concretizzare nulla, ha pesato a lungo sulla sua immagine pubblica.