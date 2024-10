Bollicinevip.com - Shaila Gatta cambia di nuovo idea e sceglie Lorenzo al Gran Hermano: “Non posso mentire”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il cuore di‘batte’ perSpolverato, cosa ha detto alfa una nuova scelta tra Javier e, adesso preferisce Spolverato Alde Fratelloaveva deciso di approfondire la sua conoscenza con Javier Martinez, le cose però sonote da quando è approdata alconSpolverato.Spolverato al GF Il triangolo amoroso va avanti da settimane e più volte la gieffina ha vissuto momenti di confusione e indecisione. Parlando con alcuni concorrenti delde Fratello spagnolo ha però ammesso di aver capito che l’argentino non è il ragazzo giusto per lei. Queste le sue parole: “Quando stai in una casa e tutti ti conoscono, commentano, giudicano, iniziano ad avere pregiudizi e puntano il dito. Tutti parlano e giudicano senza pensare che dentro a una persona c’è un mondo.