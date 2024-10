Scuole chiuse per maltempo il 24 ottobre in Toscana: l’elenco dei comuni interessati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quella di giovedì 24 ottobre sarà ancora una giornata di forte maltempo sull’Italia. Secondo le previsioni meteo, piogge e temporali colpiranno soprattutto le regioni centro-settentrionali. Per questo motivo, i sindaci di alcuni comuni stanno già disponendo la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado a scopo precauzionale. Tra i primi a firmare le relative ordinanze ci sono i primi cittadini di alcuni paesi della Toscana.Leggi anche: maltempo, Scuole chiuse oggi: dove e quando l’elenco delle Scuole chiuse in Toscana il 24 ottobre Ma l’elenco delle Scuole chiuse per il maltempo è in continuo aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Thesocialpost.it - Scuole chiuse per maltempo il 24 ottobre in Toscana: l’elenco dei comuni interessati Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quella di giovedì 24sarà ancora una giornata di fortesull’Italia. Secondo le previsioni meteo, piogge e temporali colpiranno soprattutto le regioni centro-settentrionali. Per questo motivo, i sindaci di alcunistanno già disponendo la chiusura delledi ogni ordine e grado a scopo precauzionale. Tra i primi a firmare le relative ordinanze ci sono i primi cittadini di alcuni paesi della.Leggi anche:oggi: dove e quandodelleinil 24Madelleper ilè in continuo aggiornamento e altripotrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Milano, temporali in arrivo: allerta meteo arancione in Lombardia. Ecco quando pioverà (e per quanto tempo) - Pioggia, nubi e vento forte. Il maltempo continua ad abbattersi su Milano e sull'intera regione Lombardia, dove è stata diramata un'allerta meteo codice arancione per ... (ilmessaggero.it)

Scuole chiuse per maltempo domani 24 ottobre in Toscana: l’elenco dei comuni interessati - Dove resteranno chiuse domani, giovedì 24 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado per maltempo? Molti sono i sindaci dei comuni che stanno firmando ... (fanpage.it)

Scuole chiuse per maltempo il 24 ottobre: ecco dove - Scuole chiuse il 24 ottobre 2024 per maltempo. Scopri dove gli istituti rimarranno chiusi e gli aggiornamenti in tempo reale ... (studenti.it)