Sciopero 31 ottobre, si ferma il mondo della scuola e dell’istruzione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – Il mondo della scuola si ferma giovedì 31 ottobre 2024 per uno Sciopero del comparto Istruzione e Ricerca. Per tutta la giornata incroceranno le braccia i lavoratori e le lavoratrici delle scuole di ogni ordine e grado, dell'Università, degli enti di ricerca, delle accademie, dei conservatori e delle scuole non statali con contratto Aninsei. I motivi dello Sciopero Alla base della protesta sindacale la richiesta di un contratto giusto e un lavoro stabile. Docenti e personale ATA scenderanno in piazza per chiedere la valorizzazione, anche salariale, del loro lavoro e dire basta al precariato. "Fallito il tentativo di conciliazione – spiega la FLC CGIL –, la nostra organizzazione ha proclamato lo Sciopero per l’intera giornata. Quotidiano.net - Sciopero 31 ottobre, si ferma il mondo della scuola e dell’istruzione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 232024 – Ilsigiovedì 312024 per unodel comparto Istruzione e Ricerca. Per tutta la giornata incroceranno le braccia i lavoratori e le lavoratrici delle scuole di ogni ordine e grado, dell'Università, degli enti di ricerca, delle accademie, dei conservatori e delle scuole non statali con contratto Aninsei. I motivi delloAlla baseprotesta sindacale la richiesta di un contratto giusto e un lavoro stabile. Docenti e personale ATA scenderanno in piazza per chiedere la valorizzazione, anche salariale, del loro lavoro e dire basta al precariato. "Fallito il tentativo di conciliazione – spiega la FLC CGIL –, la nostra organizzazione ha proclamato loper l’intera giornata.

Firenze, 23 ottobre 2024 – Il personale docente e Ata scende in piazza. Il 31 ottobre sarà una giornata di protesta per tutti gli operatori del 'comparto istruzione e ricerca', dunque scuola e università. La giornata di sciopero è stata ...

"Un contratto giusto ed un lavoro stabile sono tra le principali motivazioni alla base della protesta. Il tema delle retribuzioni e quello della stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato della scuola riempiono da mesi le ...

