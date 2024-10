Lopinionista.it - Savoretti: “Mia moglie del Sussex fa il pesto meglio di me e mio figlio è genoano sfegatato”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Jack– Europiana – credits Chris FloydROMA – “Ho trovato il guanciale e sto preparando un’amatriciana”, così oggi in diretta Jackin diretta su Rai Radio2 a Non è un Paese per Giovani ai microfoni di Massimo Cervelli e Tommaso Labate. “Ormai la pasta almiala fadi me, e lei è del, lo dico un po’ con la coda tra le gambe”, ha scherzato il cantautore che ha pubblicato il suo primo album in lingua italiana dopo dieci dischi in inglese. “Mio padre è mancato, era lui la mia ancora all’italianità. Da quando se n’è andato ho dovuto riscoprirla, e prendere io il ruolo di portabandiera nella mia famiglia”, ha detto. “Con mioguardiamo Holly e Benji in italiano.