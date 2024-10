Sai perché la Via Appia si chiama così? E’ la prima via che non prende il nome dal luogo a cui è diretta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quando una persona giunge a Roma resta esterrefatto da così tanta bellezza: musei, parchi, viuzze dove assaporare i sapori genuini e la tradizione della città eterna. Ogni luogo ha un proprio significato. E’ il caso della Via Appia, una delle zone più amate e conosciute. Il suo nome racchiude un dettaglio che in pochi sanno. Scopriamolo. Roma, Via Appia: il vero significato del nome La storia della Via Appia risale al 312 a.C. quando il censore Appio Claudio Cieco decise di realizzare un nuovo asse viario che faceva da collegamento tra Roma e Capua affinché fosse agevolato il movimento veloce delle truppe romane verso il meridione durante la seconda guerra sannitica. A seguire, il percorso venne prolungato fino al porto di Brindisi. A quel punto, la strada collegava la Grecia, l’Oriente e l’Egitto, ed era indispensabile per le spedizioni militari, i viaggi e i commerci. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quando una persona giunge a Roma resta esterrefatto datanta bellezza: musei, parchi, viuzze dove assaporare i sapori genuini e la tradizione della città eterna. Ogniha un proprio significato. E’ il caso della Via, una delle zone più amate e conosciute. Il suoracchiude un dettaglio che in pochi sanno. Scopriamolo. Roma, Via: il vero significato delLa storia della Viarisale al 312 a.C. quando il censore Appio Claudio Cieco decise di realizzare un nuovo asse viario che faceva da collegamento tra Roma e Capua affinché fosse agevolato il movimento veloce delle truppe romane verso il meridione durante la seconda guerra sannitica. A seguire, il percorso venne prolungato fino al porto di Brindisi. A quel punto, la strada collegava la Grecia, l’Oriente e l’Egitto, ed era indispensabile per le spedizioni militari, i viaggi e i commerci.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata - così la difesa smonta le accuse : la memoria di 200 pagine in cui racconta tutto. Cosa sappiamo - Dovrebbe passare anche attraverso la richiesta di interrogatorio in Procura a Milano la linea difensiva di Chiara Ferragni nella bufera per i casi del pandoro 'Pink Christmas' e delle uova di... (Leggo.it)

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata - così la difesa smonta le accuse : la memoria di 200 pagine in cui racconta tutto. Cosa sappiamo - Dovrebbe passare anche attraverso la richiesta di interrogatorio in Procura a Milano la linea difensiva di Chiara Ferragni nella bufera per i casi del pandoro 'Pink Christmas' e delle uova di... (Leggo.it)

Sharon Verzeni - cosa sappiamo dell’omicidio della 33enne di Terno d’Isola e perché le indagini sono così difficili - Chi ha ucciso Sharon Verzeni? È passato quasi un mese dalla mezzanotte tra il 29 e il 30 luglio quando la 33enne, estetista ma con un impiego come barista, viene pugnalata a Terno d’Isola, piccolo comune in provincia di Bergamo. Segue quello che ... (Ilfattoquotidiano.it)