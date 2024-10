Rome Art Week eventi ad ingresso libero

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) LaArt2024 si conferma un evento di portata eccezionale! Con oltre 889 partecipanti, tra artisti, curatori e istituzioni, la città di Roma si trasforma in una vera e propria galleria a cielo aperto. Dal 21 ottobre, per una settimana intera, i 15 municipi ospiteranno mostre, performance, incontri e molto altro, offrendo al pubblico un’ampia panoramica dell’arte contemporanea più vivace e innovativa. Gallerie, fondazioni, musei, enti e associazioni culturali, accademie, istituti di cultura italiani e stranieri e spazi indipendenti di ricerca aprono le porte proponendo mostre,, talk, incontri, performance, approfondimenti e aperture straordinarie. Gli artisti organizzano open studio per accogliere appassionati, collezionisti e professionisti nel proprio spazio di lavoro e aprire nuove prospettive di conoscenza della loro ricerca artistica.