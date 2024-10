Report: “Un nuovo ‘caso Boccia’ coinvolge FdI e il ministero della Cultura (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La trasmissione Report della Rai, condotta da Sigfrido Ranucci, torna alla ribalta con una nuova inchiesta scottante, annunciando di svelare un “nuovo caso Boccia” nella puntata di domenica prossima 27 ottobre. Le anticipazioni hanno già fatto scalpore, preannunciando un’indagine che potrebbe portare a nuove turbolenze politiche. La vicenda riguarda presunte irregolarità all’interno del ministero della Cultura (MiC) e coinvolge figure di spicco di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. L’inchiesta, che si basa su documenti riservati e chat private, minaccia di far crollare alcune carriere. Il ruolo del ministro Giuli Secondo quanto trapelato, l’inchiesta di Report potrebbe addirittura portare in un futuro prossimo a dimissioni eccellenti, con il nome di Alessandro Giuli, attuale Ministro della Cultura, in bilico. Velvetmag.it - Report: “Un nuovo ‘caso Boccia’ coinvolge FdI e il ministero della Cultura Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La trasmissioneRai, condotta da Sigfrido Ranucci, torna alla ribalta con una nuova inchiesta scottante, annunciando di svelare un “caso Boccia” nella puntata di domenica prossima 27 ottobre. Le anticipazioni hanno già fatto scalpore, preannunciando un’indagine che potrebbe portare a nuove turbolenze politiche. La vicenda riguarda presunte irregolarità all’interno del(MiC) efigure di spicco di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. L’inchiesta, che si basa su documenti riservati e chat private, minaccia di far crollare alcune carriere. Il ruolo del ministro Giuli Secondo quanto trapelato, l’inchiesta dipotrebbe addirittura portare in un futuro prossimo a dimissioni eccellenti, con il nome di Alessandro Giuli, attuale Ministro, in bilico.

