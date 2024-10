Pugilato tragedia in casa Fury | la moglie ha avuto un aborto spontaneo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tysonha rivelato di essere stato colpito da unapersonale alla vigilia dell’incontro con Oleksandr Usyk, confermata solo al suo ritorno aa Morecambe. Ladi, Paris, incinta del loro ottavo figlio, haun. L’atleta ha raccontato di come è stato protetto dalle notizie prima del tentativo di diventare campione di pesi massimi Wbc. Quando ha saputo che lanon sarebbe stata presente all’evento per problemi di salute, ha temuto il peggio. “Era incinta di sei mesi. Non è come un piccoloall’inizio: devi partorire fisicamente un bambino morto, da sola, mentre tuo marito è in un paese straniero. Affrontare tutto questo da sola non va bene. Non potevo esserci per lei in quel momento. Ed è dura per me.