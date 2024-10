Pomeriggio al Ridotto con la Sax Orchestra (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Frescobaldi presenta la Sax Orchestra al Ridotto del Teatro. L’ ensemble di soli sassofoni, nato all’interno della classe del professor Marco Gerboni, eseguirà un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo. È oggi alle 17.30 l’appuntamento con l’ormai consueto concerto dell’ensemble di sassofoni del Conservatorio, meglio nota come la Sax Orchestra. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’occasione del concerto di quest’anno è salutare e ringraziare il professor Gerboni, che dopo 32 anni di servizio presso il Frescobaldi si trasferisce al Conservatorio Rossini di Pesaro, avvicinandosi alla sua città di provenienza. Ilrestodelcarlino.it - Pomeriggio al Ridotto con la Sax Orchestra Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Frescobaldi presenta la Saxaldel Teatro. L’ ensemble di soli sassofoni, nato all’interno della classe del professor Marco Gerboni, eseguirà un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo. È oggi alle 17.30 l’appuntamento con l’ormai consueto concerto dell’ensemble di sassofoni del Conservatorio, meglio nota come la Sax. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’occasione del concerto di quest’anno è salutare e ringraziare il professor Gerboni, che dopo 32 anni di servizio presso il Frescobaldi si trasferisce al Conservatorio Rossini di Pesaro, avvicinandosi alla sua città di provenienza.

La Sax Orchestra del Frescobaldi in concerto al Ridotto per salutare il maestro Marco Gerboni - Mercoledì alle 17.30 torna al Ridotto del Teatro Comunale l’ormai consueto concerto dell’Ensemble di sassofoni del Conservatorio 'G. Frescobaldi', meglio nota come Sax orchestra (nella foto), diretta dal maestro Marco Gerboni, docente di sassofono. L'ensemble è formato dall'intera gamma di... (Ferraratoday.it)