Ilrestodelcarlino.it - Piena del Po, l’allerta rientra ma continua il monitoraggio

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Occhiobello (Rovigo), 23 ottobre 2024 – Dopo la paura, il Po comincia la ‘discesa’ verso il mare. Nella mattinata di ieri 22 ottobre il fiume ha superato il livello di 2,50 metri fissato per la soglia di allarme. Il livello si è mantenuto stabile per qualche ora, confermando il passaggio del colmo diannunciato. In queste ore, a partire già dalla notte, il livello del fiume ha cominciato a scendere. La stazione di rilevamento idrometrico per il riferimento delladel Po è quella di Pontelagoscuro in località Santa Maria Maddalena, sulla sponda opposta ad Occhiobello. Il livello idrometrico alle 8 di stamani ha fatto segnare 2,30 metri, quindi in zona arancione e non più rossa, come riportato dall’Aipo.