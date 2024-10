Pensioni e bonus stipendi, tutti gli aumenti previsti nella Manovra del governo Meloni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La legge di bilancio è arrivata al Parlamento: l'iter di approvazione partirà dalla Camera e si concluderà entro il 31 dicembre. I dipendenti riceveranno ancora il taglio del cuneo fiscale, reso strutturale in forma diversa. Cresceranno i fringe benefits per i nuovi assunti, a specifiche condizioni, e sono previsti aumenti degli stipendi per i dipendenti statali. Fanpage.it - Pensioni e bonus stipendi, tutti gli aumenti previsti nella Manovra del governo Meloni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La legge di bilancio è arrivata al Parlamento: l'iter di approvazione partirà dalla Camera e si concluderà entro il 31 dicembre. I dipendenti riceveranno ancora il taglio del cuneo fiscale, reso strutturale in forma diversa. Cresceranno i fringe benefits per i nuovi assunti, a specifiche condizioni, e sonodegliper i dipendenti statali.

