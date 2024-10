Nuovi parcheggi in città, Michelini: "Data finalmente ragione all'opposizione" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Toppi annunci e smentite, troppe delibere e ordinanze che si contraddicono. Questo porta gli Uffici del Comune, gli operatori con tutte le loro attività, i cittadini e i residenti a lavorare male, disorientati e senza un sicuro progetto per il centro, con il risultato di scoraggiare e Udinetoday.it - Nuovi parcheggi in città, Michelini: "Data finalmente ragione all'opposizione" Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Toppi annunci e smentite, troppe delibere e ordinanze che si contraddicono. Questo porta gli Uffici del Comune, gli operatori con tutte le loro attività, i cittadini e i residenti a lavorare male, disorientati e senza un sicuro progetto per il centro, con il risultato di scoraggiare e

Nuovi lavori al parcheggio ex Italcementi : ecco cosa c'è da sapere - Lunedì 14 ottobre nel parcheggio dell’ex Italcementi si faranno - come annunciato - dei lavori. Questa volta verranno installati i parcometri e la nuova la segnaletica verticale e orizzontale. Sempre domani, inoltre, verrà realizzata anche la nuova segnaletica per gli autobus nell'area dietro... (Trentotoday.it)

Pavia - nuovi parcheggi all'ex Neca : via libera al primo multipiano interrato - Stando a quanto riportato nella delibera approvata in giunta saranno 222 i posti auto, di cui 141 nel parcheggio pluripiano interrato e 81 destinati alle diverse funzioni che avrà il piano d’intervento come terziario ed edilizia privata. La richiesta è stata inserita nel piano integrato d’intervento che dovrà realizzare Redo Sgr, una società specializzata nella rigenerazione immobiliare, ... (Ilgiorno.it)