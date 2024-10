Laprimapagina.it - Nova Milanese. Giovanna Chinnici accoltellata a morte dal cognato Giuseppe Caputo

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Femminicidio a(Monza e Brianza)., 63 anni, è statadal, 62 anni, durante la lite per il parcheggio auto negli spazi comuni. L’omicidio è avvenuto in una palazzina di via Magellano. Nello stabile risiedono l’anziana madre vedova e le tre figlie con i rispettivi mariti. Al culmine di una litigio, pare per il parcheggio,avrebbe minacciato con un coltello la giovane nipote. In difesa della ragazza sarebbe intervenuta la madre, cognata dell’uomo, e quest’ultimo le avrebbe sferrato più coltellate. Trasportata d’urgenza in ospedale, in condizioni disperate,è morta durante il ricovero. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Seregno.