Lanotiziagiornale.it - Nordio torna all’assalto delle toghe e critica la sentenza sull’Albania

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nessuna ammissione di responsabilità. Il governo proprio non ce la fa a dire che qualcosa potrebbe aver sbagliato sulla gestione del caso dei centri per i rimpatri italiani in Albania. La colpa è sempre degli altri e, in questo caso, dei giudici che hanno deciso di non convalidare il trattenimento dei 12 migranti. La linea della maggioranza viene ribadita durante il question time dal ministro della Giustizia, Carlo, che non sembra proprio intenzionato a gettare acqua sul fuoco nello scontro tra governo e magistratura. Anzi. A suo giudizio ladel tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento in Albania sarebbe “inottemperante alladella Corte europea”. Ovvero quelladel 4 ottobre a cui i giudici hanno fatto riferimento quando hanno preso la decisione, richiamando il concetto di Paesi sicuri stabilito proprio a Lussemburgo.