Non accetta la fine della relazione e minaccia la ex, 38enne condannato per stalking (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un uomo di 38 anni residente a San Nicola la Strada, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per stalking nei confronti della sua ex moglie. Oltre alla condanna penale, l'imputato dovrà risarcire i danni subiti dalla vittima, con l'ammontare da stabilire in separata sede. La Casertanews.it - Non accetta la fine della relazione e minaccia la ex, 38enne condannato per stalking Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un uomo di 38 anni residente a San Nicola la Strada, è statoa 2 anni e 4 mesi di reclusione pernei confrontisua ex moglie. Oltre alla condanna penale, l'imputato dovrà risarcire i danni subiti dalla vittima, con l'ammontare da stabilire in separata sede. La

