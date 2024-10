Neonato rapito in Francia: l’auto dei genitori trovata in Belgio, le ricerche proseguono (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Possibile svolta nelle indagini sul Neonato rapito dai genitori in Francia. È stata ritrovata nella regione di Charleroi, in Belgio, l’auto dei due giovani di 23 e 25 anni, sospettati di aver rapito il loro bambino Santiago di 18 giorni dall’ospedale di Aulnay-sous-Bois, vicino Parigi. Del Neonato prematuro e dei suoi genitori si sono perse le tracce da lunedì 21 ottobre, quando sono scattate le ricerche. Il bambino rischia di morire senza cure adeguate e costanti.Leggi anche: Neonata muore in ospedale, accertamenti sui genitori: «Decesso causato da percosse o perché sballottota» Tutti i particolari sulle ricerche del Neonato A dare la notizia del ritrovamento dell’auto è stata la polizia belga, citata dal quotidiano francese Le Parisien. “Queste persone si trovano nella regione di Charleroi“, scrive la polizia belga in un post pubblicato su Facebook. Thesocialpost.it - Neonato rapito in Francia: l’auto dei genitori trovata in Belgio, le ricerche proseguono Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Possibile svolta nelle indagini suldaiin. È stata rinella regione di Charleroi, indei due giovani di 23 e 25 anni, sospettati di averil loro bambino Santiago di 18 giorni dall’ospedale di Aulnay-sous-Bois, vicino Parigi. Delprematuro e dei suoisi sono perse le tracce da lunedì 21 ottobre, quando sono scattate le. Il bambino rischia di morire senza cure adeguate e costanti.Leggi anche: Neonata muore in ospedale, accertamenti sui: «Decesso causato da percosse o perché sballottota» Tutti i particolari sulledelA dare la notizia del ritrovamento delè stata la polizia belga, citata dal quotidiano francese Le Parisien. “Queste persone si trovano nella regione di Charleroi“, scrive la polizia belga in un post pubblicato su Facebook.

