Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, annunciata l’Open Beta con data, orari e contenuti

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Capcom ha annunciato non poche nuove informazioni sunel corso dello Showcase dedicato, condividendo un nuovo trailer e rivelando ufficialmentedel gioco, in programma durante la prossima settimana su tutte le piattaforme. Il publisher giapponese ha quindi prima di tutto condiviso il nuovo video di, incentrato sulla Black Flame, un luogo contraddistinto da fiamme imponenti e da un calore incredibile, in grado di mettere in seria difficoltà anche i cacciatori più esperto. Ma la notizia più importante della giornata non può che essere l’annuncio della Open, versione questa che consentirà a tutti i fan didi provare tre diverse parti dell’attesissimo gioco, così da farsi un’idea più precisa sulle reali qualità del titolo.