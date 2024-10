Lanazione.it - Michele Menchetti: “Cattivi odori: ‘indagine 2 la vendetta’ e ancora neppure l’ombra di un dato”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – “Dalla delibera di giunta del 10 agosto 2023 Arezzo come noto è diventata la barzelletta d’Italia a causa dell’indagine cosiddetta olfattometrica nel territorio che comprende le frazioni di San Zeno, Le Poggiola, Ponte a Chiani, Ruscello, Battifolle, Olmo. Compito degli annusatori: individuare l’origine deinell’area in questione. Dopo di che lo scorso primo ottobre, sempre la giunta, ha deciso di girare2 laraddoppiando per altri sei mesi il tempo per avere dati adeguati. Il servizio è stato però affia una società specializzata, per un costo di 42.000 euro che si vanno ad aggiungere ai 61.000 stanziati in precedenza.