Mercato della Ghiaia, riconfigurazione di alcuni posteggi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In vista dell'avvio dei lavori di riqualificazione del Palazzo dell'Agricoltore in piazzale Barezzi, nelle prossime settimane è previsto lo spostamento di 28 posteggi di ambulanti, oggi situati in piazzale San Bartolomeo e via Carducci nelle giornate di Mercato del sabato e del mercoledì. Nello Parmatoday.it - Mercato della Ghiaia, riconfigurazione di alcuni posteggi Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In vista dell'avvio dei lavori di riqualificazione del Palazzo dell'Agricoltore in piazzale Barezzi, nelle prossime settimane è previsto lo spostamento di 28di ambulanti, oggi situati in piazzale San Bartolomeo e via Carducci nelle giornate didel sabato e del mercoledì. Nello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Recco: inaugurata la casetta dell’acqua in piazza Matteotti - Dallo staff del Sindaco Inaugurata questa mattina a Recco la casetta dell'acqua, che eroga acqua alla spina al costo di 10 centesimi per quella naturale, ... (levantenews.it)

Recco, inaugurata in piazza Matteotti la “casetta dell’acqua” per ridurre il consumo di plastica - Al costo di 10 centesimi per quella naturale, 15 centesimi per quella leggermente gassata e 20 centesimi per l'acqua gassata ... (genova24.it)

Una donna di 80 anni investita mentre attraversava la strada: incidente choc in città - Cronaca Pescara - 23/10/2024 15:06 - Un’anziana è gravemente ferita dopo essere stata colpita da un’auto contromano. Un tragico incidente si è verificato ieri mattina in via ... (abruzzo24ore.tv)