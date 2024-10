Movieplayer.it - Marvel, svelata (apparentemente) la data d'uscita del reboot sugli X-Men

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) IStudios avrebbero fissato delle nuove date d'uscite per i prossimi progetti in arrivo, tra cui c'è anche ildel franchise sui mutanti La Disney ha rimescolato il calendario delle uscite cinematografiche, rimuovendo Blade dal suo listino del 2025 e fissando tre filmStudios ancora senza titolo per il 2028. Ildi Blade, interpretato da Mahersala Ali, precedentemente previsto per il 7 novembre 2025, è ora senza, poiché la Disney ha anticipato Predator: Badlands della 20th Century Studios in quella. Al calendario si aggiungono tre film dellati 18 febbraio 2028, 5 maggio 2028 e 10 novembre 2028. Ebbene, uno di questi dovrebbe essere il tanto attesodegli X-Men, che già stanno iniziando ad essere introdotti nel