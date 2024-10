Ilfattoquotidiano.it - Manovra, ecco le misure per le famiglie: poche novità e arriva la proroga dei bonus (odiati da Meloni&C.)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella volontà della premier Giorgia Meloni, la sua terza legge di Bilancio dovrebbe essere quella improntata all’aiuto alle, con una serie di(soprattutto iche aveva promesso di smantellare) dal chiaro obiettivo dichiarato di sostenere la natalità, come il rafforzamento delnido o dei congedi parentali. Anche se, alla fine della fiera, il governo ha deciso di fare cassa su chi, invece, i figli non li ha con il riordino delle detrazioni. Mentre la grandeprevista – per fare una cosa di destra – è il ritorno delbebè di berlusconiana memoria. Poco o nulla per le altreche hanno figli più grandi. Vediamo, nel dettaglio, lepreviste.