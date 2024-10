Mancini o Allegri, scelta già fatta per il dopo Fonseca (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mancini o Allegri in caso di esonero di Paulo Fonseca, scelta già fatta per il Milan. Le ultime novità sulla panchina dei rossoneri Un inizio di stagione piuttosto complicato, la svolta nel derby ed il nuovo stop di Firenze. I primi mesi al Milan di Paulo Fonseca sono caratterizzati da alti e bassi, ma in Champions League i rossoneri si sono rialzati contro il Bruges dopo le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Paulo Fonseca e una panchina ancora in discussione al Milan: il possibile sostituto in caso di esonero (Foto LaPresse) -Calciomercato.itAd ogni nuovo passo falso il tecnico portoghese ex Roma e Lille torna in discussione. A tenere banco in casa rossonera è anche il rapporto con i due big Theo Hernandez e Leao. Per questi motivi la sua panchina è già in discussione e si parla dei possibili sostituti. Calciomercato.it - Mancini o Allegri, scelta già fatta per il dopo Fonseca Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)in caso di esonero di Paulogiàper il Milan. Le ultime novità sulla panchina dei rossoneri Un inizio di stagione piuttosto complicato, la svolta nel derby ed il nuovo stop di Firenze. I primi mesi al Milan di Paulosono caratterizzati da alti e bassi, ma in Champions League i rossoneri si sono rialzati contro il Brugesle due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Pauloe una panchina ancora in discussione al Milan: il possibile sostituto in caso di esonero (Foto LaPresse) -Calciomercato.itAd ogni nuovo passo falso il tecnico portoghese ex Roma e Lille torna in discussione. A tenere banco in casa rossonera è anche il rapporto con i due big Theo Hernandez e Leao. Per questi motivi la sua panchina è già in discussione e si parla dei possibili sostituti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esonero italiano e Allegri in panchina : la scelta è già stata fatta - Arabia Saudita, esonero Mancini: Allegri è il prescelto Proprio sul futuro di Mancini, o meglio su quello della panchina dell’Arabia Saudita, verte il sondaggio realizzato quest’oggi da Calciomercato. Arabia Saudita permettendo. La pausa per le Nazionali si è ormai conclusa e, tranne qualche calciatore ancora in viaggio verso il ritorno al proprio club, i campionati nel weekend si riprenderanno ... (Calciomercato.it)

Inzaghi o Allegri - scelta già fatta per la panchina - Questa estate abbiamo creato una grande compattezza con la proprietà e la dirigenza. In corsa ci sarebbero anche Inzaghi ed Allegri. In Inghilterra, però, impazzano le voci sul possibile sostituto di ten Hag. itSu Bet365, seguono grandi ex United come Michael Carrick (2. itLa panchina in questione è quella del Manchester United. (Calciomercato.it)

Panchina Milan - Paulo Fonseca traballa : Massimiliano Allegri è la scelta giusta. Ecco perché - Sono, infatti, ben nove le reti subite dai rossoneri in sette giornate. Ecco perché LEGGI ANCHE Milan, modella accusa Theo Hernandez di violenza sessuale: ma finisce a processo. Allegri è un tecnico che punta tanto, tantissimo sulla fase difensiva ed è proprio questa la problematica che ha accompagnato il Milan in questa prima parte della stagione. (Dailymilan.it)