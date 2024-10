Liverpool, scoppia il caso Chiesa: tra infortuni e pochissimi minuti in campo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Federico Chiesa sta facendo fatica a trovare spazio nella sua nuova squadra: ecco i principali motivi Ci si aspettava qualche minuto in più per Federico Chiesa al Liverpool, ma così non è stato. Tra infortuni e scelte tattiche, l’ex Juventus non riesce ad entrare nei meccanismi di Arne Slot come dimostrano i dati. Solo 78 Calcionews24.com - Liverpool, scoppia il caso Chiesa: tra infortuni e pochissimi minuti in campo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Federicosta facendo fatica a trovare spazio nella sua nuova squadra: ecco i principali motivi Ci si aspettava qualche minuto in più per Federicoal, ma così non è stato. Trae scelte tattiche, l’ex Juventus non riesce ad entrare nei meccanismi di Arne Slot come dimostrano i dati. Solo 78

