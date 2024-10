LIVE Young Boys-Inter Primavera, Youth League: cronaca e risultato in diretta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Young Boys-Inter Primavera è la partita valida per la terza giornata di UEFA Youth League. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14, si gioca allo Sportpark Wyler di Berna. LIVE Young Boys-Inter Primavera (ore 14) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 13.36 La partita tra Young Boys e Inter Primavera inizierà tra poco meno di mezz’ora, intanto ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori. LIVE Young Boys-Inter Primavera, LE FORMAZIONI UFFICIALI Young Boys (4-3-3): Cherif; Thermoncy, Jetzer, Raicevic, Smith; Dalipi, Jost, Bomo, Mendes; Rufener, Tsimba.A disposizione: Liechti, Strupler, Ademi, Souza Bregant, Lüthi, Tschanz, Etoski, Urbano, Damnjanovic.Allenatore: André Niederhäuser. Inter-news.it - LIVE Young Boys-Inter Primavera, Youth League: cronaca e risultato in diretta Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è la partita valida per la terza giornata di UEFA. Segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14, si gioca allo Sportpark Wyler di Berna.(ore 14) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 13.36 La partita trainizierà tra poco meno di mezz’ora, intanto ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori., LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Cherif; Thermoncy, Jetzer, Raicevic, Smith; Dalipi, Jost, Bomo, Mendes; Rufener, Tsimba.A disposizione: Liechti, Strupler, Ademi, Souza Bregant, Lüthi, Tschanz, Etoski, Urbano, Damnjanovic.Allenatore: André Niederhäuser.

