L’Italia guida il mercato europeo dei viaggi verso Tahiti | un cambiamento nella percezione della destinazione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni,ha visto un aumento significativo dei visitatori italiani, consolidando il nostro Paese come il primoper gli arrivi, seguiti solo dalla Francia. Con un incremento del 6,3% rispetto all’anno precedente, i dati evidenziano come, con 5.130atori tra gennaio e settembre, si stia distaccando come una delle principali fonti di turismoqueste affascinanti isole del Pacifico. Questodi rotta non solo riflette un termine aumentato di attrattivitàPolinesia Francese come, ma sottolinea anche un’evoluzione significativatipologia di esperienze che i turisti cercano. Strategia di marketing diTourisme La crescita del turismo dalè il risultato di mirate strategie di marketing e comunicazione da parte diTourisme.