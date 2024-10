Dilei.it - Liam Payne, parla la fidanzata: “Dovevamo sposarci il prossimo anno”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ad una settimana dalla morte di, precipitato a soli 31 anni dal terzo piano di un hotel in Argentina, è arrivato il commovente saluto dellaKate Cassidy. In un post pubblicato sui social, la ragazza ha spiegato di avere “il cuore in frantumi”, rivelando anche il progetto di convolare a nozze con l’ex One Direction. Il saluto di Kate Cassidy a: “Ho il cuore in frantumi” Mentre vavanti le indagini sulla morte di, parenti ed amici del cantante 31enne continuano a ricordarlo con affetto e commozione. L’ultima in ordine di tempo è stata laKate Cassidy: la ragazza era volata con lui in Argentina per assistere al concerto di Niall Horan, ma aveva fatto ritorno in Europa due giorni prima della tragica scomparsa dell’ex One Direction.