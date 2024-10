Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 23 ottobre 2024 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo la giornata complicata vissuta ieri, martedì 22 ottobre, c’è grande attesa per l’apertura dei mercati europei, della Borsa italiana e dello spread Btp-Bund. A Milano l’indice Ftse Mib è chiamato al riscatto dopo aver concluso in calo dello 0,64% a 34.733 punti. Le quotazioni di Borsa e spread in tempo reale 2.40 – Tokyo, apertura piatta (-0,03%) La Borsa di Tokyo avvia la seduta poco variata, in scia alla correzione in atto degli indici azionari Usa, in attesa dell’avvio della stagione delle trimestrali, con le imminenti elezioni politiche in Giappone sotto la lente degli investitori. In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,03%, a quota 38,423.51. Sul fronte valutario prosegue l’indebolimento dello yen sul dollaro, a 151,30, e sull’euro a 163,30. Articolo completo: Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 23 ottobre 2024 dal blog Lettera43 Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 23 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo la giornata complicata vissuta ieri, martedì 22, c’è grande attesa per l’apertura dei mercati europei, dellae delloBtp-Bund. A Milano l’indice Ftse Mib è chiamato al riscatto dopo aver concluso in calo dello 0,64% a 34.733 punti. Lediin tempo reale 2.40 – Tokyo, apertura piatta (-0,03%) Ladi Tokyo avvia la seduta poco variata, in scia alla correzione in atto degli indici azionari Usa, in attesa dell’avvio della stagione delle trimestrali, con le imminenti elezioni politiche in Giappone sotto la lente degli investitori. In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,03%, a quota 38,423.51. Sul fronte valutario prosegue l’indebolimento dello yen sul dollaro, a 151,30, e sull’euro a 163,30. Articolo completo: Ledi23dal blog Lettera43

