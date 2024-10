IT Wallet, dal 23 ottobre sull’app IO i primi documenti digitali via smartphone (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parte oggi mercoledì 23 ottobre l’IT-Wallet, il nuovo portafoglio digitale degli italiani, ma non per tutti. Dopo una prima fase di sperimentazione a partire da oggi e rivolta solo a 50mila cittadini, diventerà poi accessibile a tutti gli italiani a cominciare dal prossimo 4 dicembre. La nuova “patente” digitale consente di caricare sul proprio smartphone, tramite l’app IO in cui è integrato, documenti personali come patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. IT-Wallet al via il 23 ottobre per 50mila italiani L’IT-Wallet rappresenta di fatto il primo passo verso il sistema dell’European Digital Identity (Eudi) Wallet, un’identità digitale europea che sarà valida in tutta Europa. L’Italia è così il primo Paese dell’Unione europea a introdurre il portafoglio digitale. Quifinanza.it - IT Wallet, dal 23 ottobre sull’app IO i primi documenti digitali via smartphone Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parte oggi mercoledì 23l’IT-, il nuovo portafoglio digitale degli italiani, ma non per tutti. Dopo una prima fase di sperimentazione a partire da oggi e rivolta solo a 50mila cittadini, diventerà poi accessibile a tutti gli italiani a cominciare dal prossimo 4 dicembre. La nuova “patente” digitale consente di caricare sul proprio, tramite l’app IO in cui è integrato,personali come patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. IT-al via il 23per 50mila italiani L’IT-rappresenta di fatto il primo passo verso il sistema dell’European Digital Identity (Eudi), un’identità digitale europea che sarà valida in tutta Europa. L’Italia è così il primo Paese dell’Unione europea a introdurre il portafoglio digitale.

