Israele e Ucraina, due democrazie intollerabili per i regimi dispotici

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Viste da lontano, le aggressioni della Russia e dell’Iran ahanno molte cause in comune. Nel caso di Tel Aviv, ci sono radici più antiche e cariche di un odio secolare: per gli ayatollah è insopportabile l’idea di uno Stato sionista e democratico, esso è un’insidia permanente al potere teocratico e oscurantista. “Due popoli, due Stati” è una formula retorica. A Teheran non importa nulla dei palestinesi. L’unico obiettivo è la cancellazione di. O cambia il regime a Teheran oppure l’incendio divamperà in tutto il Medio Oriente L'articolo, dueper iproviene da Il Difforme.