I collezionisti di lauree: “La sete di conoscenza non è ancora appagata. A noi piace studiare. Perché dovrebbe essere diverso?” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mondo universitario si arricchisce di due straordinarie storie di dedizione allo studio. Due "collezionisti di lauree", come sono stati simpaticamente definiti, hanno recentemente attirato l'attenzione dei media per il loro notevole numero di titoli universitari conseguiti. L'articolo I collezionisti di lauree: “La sete di conoscenza non è ancora appagata. A noi piace studiare. Perché dovrebbe essere diverso?” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mondo universitario si arricchisce di due straordinarie storie di dedizione allo studio. Due "di", come sono stati simpaticamente definiti, hanno recentemente attirato l'attenzione dei media per il loro notevole numero di titoli universitari conseguiti. L'articolo Idi: “Ladinon è. A noi?” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I collezionisti di lauree, una 67enne ne ha ottenute sei in tredici anni, un 76enne ne ha dieci: “Mi piace studiare. Ecco il trucco” - Tra le notizie di questi giorni ne spuntano due molto simili: si tratta di due persone denominate simpaticamente “collezionisti di lauree”. Il primo è un 76enne con dieci lauree, la seconda una 67enne ... (tecnicadellascuola.it)

All'università di Firenze la laurea honoris causa alla memoria del collezionista Giuliano Gori - FIRENZE - Laurea honoris causa alla memoria per un collezionista pratese, la cui collezione è custodita alla Fattoria di Celle a Santomato, in provincia di Pistoia. Gliel'ha conferita l'università di ... (msn.com)

All’asta Ferrari dei record di Michael Schumacher, in vendita per circa 14 milioni di euro - La Ferrari 248 F1 del 2006 di Schumacher, con cui ha vinto 5 Gran Premi, sarà messa all’asta. Ecco quanti milioni serviranno per averla ... (quifinanza.it)