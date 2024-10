Highlights Boston Celtics-NY Knicks, NBA Opening Night 2024/2025 (VIDEO) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Boston Celtics-New York Knicks, partita dell’Opening Night della stagione NBA 2024/2025. Al TD Garden, dopo la tradizionale cerimonia di consegna degli anelli, i Boston Celtics ricominciando da dove avevano terminato la passata stagione, dominando davanti al loro pubblico contro questa nuova versione dei Knicks dopo la trade che ha portato Karl-Anthony Towns nella Grande Mela. Highlights Celtics-Knicks Highlights Boston Celtics-NY Knicks, NBA Opening Night 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilcon glidi-New York, partita dell’della stagione NBA. Al TD Garden, dopo la tradizionale cerimonia di consegna degli anelli, iricominciando da dove avevano terminato la passata stagione, dominando davanti al loro pubblico contro questa nuova versione deidopo la trade che ha portato Karl-Anthony Towns nella Grande Mela.-NY, NBA) SportFace.

