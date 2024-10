Harris e Trump a caccia dei voti (decisivi) delle minoranze (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I voti che faranno la differenza potrebbero essere quelli dei latinos, degli elettori con origini ispaniche, e anche degli afroamericani, negli Stati contesi dell’Ovest e in Pennsylvania o Wisconsin Ilsole24ore.com - Harris e Trump a caccia dei voti (decisivi) delle minoranze Leggi tutta la notizia su Ilsole24ore.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Iche faranno la differenza potrebbero essere quelli dei latinos, degli elettori con origini ispaniche, e anche degli afroamericani, negli Stati contesi dell’Ovest e in Pennsylvania o Wisconsin

Harris e Trump a caccia dei voti (decisivi) delle minoranze

Roma, 26 ottobre 2024 – “Donald Trump corre per diventare un tiranno americano e non capisce questo Paese. L’unico candidato da votare è Kamala Harris”. Nessuno si stupisce a vedere Bruce Springsteen al comizio di Obama ad Atlanta, il suo sostegno ... (Quotidiano.net)

(Adnkronos) – Una vita politica fa, Barack Obama salì sul palco insieme a Bruce Springsteen di fronte ad una folla immensa a Cleveland pochi giorni prima di vincere storiche elezioni. La notte scorsa, 16 anni dopo, la coppia di star si è riunita sul ... (Periodicodaily.com)

Poche decine di migliaia di voti decideranno chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. E i voti che faranno la differenza potrebbero essere quelli dei latinos, degli elettori con origini ispa ... (ilsole24ore.com)

I due candidati alla Casa Bianca continuano i loro tour attraverso tutto il Paese a otto giorni dal voto. Polemica contro Trump dopo una battuta (non sua) offensiva per i portoricani ... (rsi.ch)

Il candidato repubblicano pronto per uno show al Madison Square Garden di New York, mentre la democratica passa “distretto per distretto” in Pennsylvania ... (rsi.ch)