Gordon firma un nuovo accordo con Tyneside (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2024-10-22 18:28:33 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Anthony Gordon ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Newcastle United, ha annunciato il club questo pomeriggio. Il 23enne ha impressionato da quando è arrivato ai Magpies dall'Everton nel gennaio 2023, segnando 15 gol e aggiungendo 11 assist in 74 presenze. Secondo quanto riferito, Gordon era vicino a unirsi al Liverpool durante l'estate mentre il Newcastle si affrettava a vendere giocatori prima della scadenza del PSR con una visita medica che si credeva fosse stata programmata in Germania, dove era in servizio con la nazionale durante gli Europei. Siamo lieti di annunciare che Anthony Gordon ha firmato un nuovo contratto a lungo termine al St. James' Park! Congratulazioni, @antonioGordon! pic.twitter.

