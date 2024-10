God of War: Ronald D. Moore è il nuovo showrunner della serie tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La serie tv ispirata al noto videogame God of War muove passi importanti in vista del suo arrivo su Prime Video. Quest’oggi Deadline ha riferito che Ronald D. Moore è entrato a far parte del team produttivo, ed assumerà il ruolo di showrunner. La notizia arriva dopo giusto una settimana dall’uscita di scena per divergenze creative dello showrunner/produttore esecutivo Rafe Judkins e i produttori esecutivi Hawk Ostby e Mark Fergus, nel progetto God of War sin dal suo annuncio oltre due anni fa. Per Ronald D. Moore si tratta di un ritorno in Sony TV dopo aver collaborato con Apple Studios ed aver portato al successo la serie tv da lui ci-creata For All Mankind. Universalmovies.it - God of War: Ronald D. Moore è il nuovo showrunner della serie tv Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Latv ispirata al noto videogame God of War muove passi importanti in vista del suo arrivo su Prime Video. Quest’oggi Deadline ha riferito cheD.è entrato a far parte del team produttivo, ed assumerà il ruolo di. La notizia arriva dopo giusto una settimana dall’uscita di scena per divergenze creative dello/produttore esecutivo Rafe Judkins e i produttori esecutivi Hawk Ostby e Mark Fergus, nel progetto God of War sin dal suo annuncio oltre due anni fa. PerD.si tratta di un ritorno in Sony TV dopo aver collaborato con Apple Studios ed aver portato al successo latv da lui ci-creata For All Mankind.

