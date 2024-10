FOTO/ Mastella chiama a raccolta quindici sindaci per lanciare la “Città Metropolitana del Sannio” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMastella ha chiamato a raccolta i sindaci confinanti per dar vita alla “Città Metropolitana del Sannio” su cui già è scaturita la polemica da parte della Lega. Una riunione a porte chiuse dove, oltre al capoluogo, hanno preso parte i primi cittadini di quindici comuni: Iannace Nascenzio di San Leucio del Sannio, Vernillo Arturo Leone di San Nicola Manfredi, Fusco Vito di Castelpoto, Corda Fabio – delegato del Sindaco Comune di Apollosa, Mazzone Salvatore di Pietrelcina, Vessichelli Domenico di Paduli, Mastrocinque Giovanni di Foglianise, Iannella Angelino di Torrecuso, Gentile Nicola di Pesco Sannita, Facchino Luigi di Fragneto Monforte, Ricci Giuseppe di San Giorgio del Sannio, Nicola Maioli delegato del Commissario del Comune di Sant’Angelo a Cupolo, Angelo Pepe di Apice, Angela Martignetti di San Martino Sannita. Anteprima24.it - FOTO/ Mastella chiama a raccolta quindici sindaci per lanciare la “Città Metropolitana del Sannio” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutihato aconfinanti per dar vita alla “del” su cui già è scaturita la polemica da parte della Lega. Una riunione a porte chiuse dove, oltre al capoluogo, hanno preso parte i primi cittadini dicomuni: Iannace Nascenzio di San Leucio del, Vernillo Arturo Leone di San Nicola Manfredi, Fusco Vito di Castelpoto, Corda Fabio – delegato del Sindaco Comune di Apollosa, Mazzone Salvatore di Pietrelcina, Vessichelli Domenico di Paduli, Mastrocinque Giovanni di Foglianise, Iannella Angelino di Torrecuso, Gentile Nicola di Pesco Sannita, Facchino Luigi di Fragneto Monforte, Ricci Giuseppe di San Giorgio del, Nicola Maioli delegato del Commissario del Comune di Sant’Angelo a Cupolo, Angelo Pepe di Apice, Angela Martignetti di San Martino Sannita.

